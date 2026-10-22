Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık şoku yaşadı...
Siyah beyazlı ekipte Fabio Miretti sakatlık geçirdi. İtalyan orta saha oyuncusu 39. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkarak yerini Salih Özcan'a bıraktı. Miretti'nin son durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
ORKUN DA SAKATLANMIŞTI
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada da Orkun Kökçü sakatlanarak oyuna devam edememişti. Milli oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.