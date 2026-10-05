Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi. Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan Beşiktaş Basketbol Şube Sorumlusu Özkan Arseven, transfer planlaması hakkında açıklamalarda bulundu.

İKİ BÖLGEYE TAKVİYE YAPILACAK

Özkan Arseven, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezon EuroLeague hedefini ortaya koyduğumuzda bu sürecin bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorduk." dedi.

Arseven, "Biz EuroCup şampiyonluğuyla katılım sağlarız diye düşünürken şanssız bir mağlubiyet aldık final serisinde." ifadelerini kullandı.

TRANSFERLERDE GECİKMENİN SEBEBİ

Arseven, "EuroLeague'e katılıp katılmayacağımızın sürüncemesini yaşarken Monaco'nun EuroLeague'den ayrılması bize teklifte bulundular. 24 Haziran'da teklif geldi." dedi.

Arseven, "Bu tarihe kadar biz oyuncularla görüşme yaptık ama oyuncuyla görüşürken 'EuroLeague'de mi oynayacak, EuroCup'ta mı oynayacak, ne kadar maaş alacak' gibi şeyler problem oluyor. Gecikmenin sebebi bu." açıklamasında bulundu.

5 NUMARA VE 2 NUMARA

Özkan Arseven, "5 numara ve 2 numarada sıkıntı çekiyoruz." dedi.

Arseven, "5 numarada sıkıntı çekmemizin nedeni, 3 tane oyuncu aldık ve ana oyuncumuz bu sezona başlarken bir rahatsızlık geçirdi." açıklamasında bulundu.

Arseven, "Biz 2 yıllık anlaştık oyuncuyla. Rahatsızlığından dolayı lisans çıkarmayı bekliyoruz. Kontratını dondurduk, Beşiktaş'a mali olarak bir yükü yok." dedi.

Arseven, "2 numarayı kesinlikle hallediyoruz kısa pozisyonunu. 5 numara pozisyonunda da dediğim gibi bu hafta Sissoko'nun durumu belli olur. Ona göre bir pozisyon alacağız." ifadelerini kullandı.