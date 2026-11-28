Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacağı derbi, 15 futbolcu için bu rekabette bir ilk olabilir. Siyah-beyazlılarda 10, sarı-kırmızılılarda 5 oyuncu, görev almaları halinde iki ekip arasındaki ilk maçlarına çıkacak.

BEŞİKTAŞ'TA 10 FUTBOLCU FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Leandro Trossard, Kassoum Ouattara, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Fabio Miretti, Doğan Alemdar, Dusan Vlahovic, Salih Özcan ve Ümit Akdağ, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun şans vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez Galatasaray'a rakip olacak.

Galatasaray'da ise teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri, 5 futbolcunun ilk Beşiktaş derbisine çıkıp çıkmayacağını belirleyecek. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu, görev alırlarsa sarı-kırmızılı formayla ilk kez Beşiktaş'a karşı mücadele edecek.