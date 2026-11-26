Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları belli oldu. En düşük bilet fiyatı 2 bin 950 TL, loca koltuk fiyatı ise 100 bin TL olarak açıklandı. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

ÖN SATIŞ 27 KASIM'DA BAŞLIYOR

Derbinin biletleri, 27 Kasım Cuma saat 15.00'te BJK SuperApp üzerinden Kara Kartal+ üyeleri için ön satışa çıkacak. Öncelikli bilet satın alma dönemi, 28 Kasım Cumartesi saat 14.59'a kadar sürecek. Genel satış ise aynı gün saat 15.00'te başlayacak.

Kara Kartal+ üyeleri, uygulamanın bilet sekmesinde Passo bilgileriyle giriş yapıp bilet satın al butonuna tıkladıktan sonra BJK SuperApp'e üye oldukları iletişim bilgisiyle öncelikli alım hakkından yararlanabilecek. Ön satışa ayrılan biletler sınırlı sayıda olacak.

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