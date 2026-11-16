Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Biletler, 17 Kasım'da TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre karşılaşma, 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar biletlerini tkt.ge internet sitesinden veya Tüpraş Stadı'ndaki bilet gişelerinden alabilecek. Bir kişi en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD doları ya da Gürcistan larisi geçerli olacak. BİLET FİYATLARI 25 DOLARDAN BAŞLIYOR Tribünlere göre açıklanan bilet fiyatları şöyle: Kuzey/Güney tribünleri: 25 dolar veya 65 lari

Doğu Tribünü: 45 dolar veya 120 lari

Batı Üst Tribünü: 55 dolar veya 145 lari

Batı Alt Tribünü: 125 dolar veya 320 lari

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