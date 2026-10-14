UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürürken Dusan Vlahovic'ten gelen haber teknik heyeti üzdü. HT Spor'un aktardığı bilgilere göre Sırp futbolcu, yaşadığı mide rahatsızlığı nedeniyle takımın son antrenmanına katılamadı. Haberde, Vlahovic'in rahatsızlığının hafif olduğu ve kendisine serum tedavisi uygulandığı ifade edildi. Yıldız oyuncunun buna rağmen Beşiktaş'ın Almanya kafilesinde yer alacağı kaydedildi. Vlahovic'in Hoffenheim karşısında forma giyip giymeyeceği ise merak konusu oldu.

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