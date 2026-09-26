Siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Metin Keçeli (77) hayatını kaybetti.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Eski yönetim kurulu üyemiz ve Divan Kurulu Üyemiz Metin Keçeli'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze emeklerini her daim saygıyla hatırlayacağımız kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

KEÇELİ BEŞİKTAŞ'TA NE GÖREVLERDE BULUNDU?

Metin Keçeli, 2010-2012 yılları arasında Beşiktaş'ta ikinci başkanlık görevinde bulundu.

Keçeli, daha önce Süleyman Seba döneminde futbol şube sorumluluğu, asbaşkanlık ve tesis sorumluluğu gibi görevlerde yer aldı.

Keçeli, 2023 yılında Beşiktaş'ta yapılan başkanlık seçiminde Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.