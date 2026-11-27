Gürcistan İçişleri Bakanlığı, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında Batum'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, olaylarda 3 görevlisinin yaralandığını ve 16 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, karşılaşma için bakanlığın farklı birimlerinin güvenlik önlemleri almak üzere görevlendirildiği, taraftarların kentte güvenli biçimde yürüyebilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

BAKANLIK: KOLTUKLARI KOLLUK KUVVETLERİNE FIRLATTILAR

Bakanlık, Avrupa Meydanı'ndan Batumi Arena'ya yürüyüş sırasında bazı Beşiktaş taraftarlarının agresif davranışlar sergilediğini, polisin uyarılarına uymadığını ve çeşitli nesneler fırlattığını öne sürdü.

Açıklamada, "Bazı taraftarların şiddet ve provokatif eylemleri stadyum alanında devam etti. Stadyumun altyapısına, özellikle de koltuklara zarar verdiler. Koltukları kolluk kuvvetlerine fırlatarak onların canını tehlikeye attılar." ifadeleri kullanıldı.

Polisin kamu güvenliğini sağlamak ve şiddet olaylarını önlemek amacıyla özel araçlar dahil uygun önlemler aldığı belirtilen açıklamada, "Güvenlik güçleri, yasa dışı eylemlerden dolayı 16 kişiyi gözaltına aldı." denildi.

FİLİSTİN BAYRAĞI NEDENİYLE MÜDAHALE İDDİASINA RET

Bakanlık, bazı haberlerde yer alan, taraftarlara karşılaşma sırasında Filistin bayrağı açtıkları için polis tarafından müdahale edildiği yönündeki bilgileri reddetti.

Açıklamada, "Bu bilgileri kesinlikle reddediyoruz. Taraftarların şiddet eylemlerinin ve kolluk kuvvetleriyle fiziksel çatışmanın, söz konusu bayrak ve pankartların sergilenmesinden önce, stadyuma doğru yürüyüş sırasında başladığını vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, Gürcistan'da bulunanların ülkenin kanunlarına uyması gerektiğini belirterek polise yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.