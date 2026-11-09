Bayern Münih'in kaleci transferi için gündemine Loris Karius'un geldiği öne sürüldü. Sky Sport Almanya'nın aktardığı habere göre; Schalke 04'te forma giyen Alman kaleci, tecrübesi ve performansıyla Bayern'in kısa listesine girdi.
33 yaşındaki Karius'un, Bayern Münih'in aradığı kaleci profiline de uygun olduğu belirtildi.
Karius'un Schalke 04 ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI
Türkiye'de de forma giyen Loris Karius, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Beşiktaş formasını terletmişti.