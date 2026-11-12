Trabzonspor'un ara transfer dönemi için gündemine aldığı Gedson Fernandes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Thomas Reis'in, Beşiktaş'ın eski oyuncusunun transferine onay verdiği öne sürüldü. Transferfeed'in haberine göre Spartak Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcu da Türkiye'ye dönmek istiyor. Haberde, Gedson'un bordo-mavili formayı giymeye istekli olmasının Trabzonspor'un Spartak Moskova ile yürüttüğü pazarlıklarda elini güçlendirdiği belirtildi. 27 yaşındaki Gedson Fernandes, bu sezon Spartak Moskova formasıyla 16 maça çıktı. Portekizli oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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