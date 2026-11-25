Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlıların Gürcistan'a götürülecek oyuncu kafilesi 24 kişiden oluşuyor.
Cezalı Ümit Akdağ ile sakatlığı bulunan Emmanuel Agbadou, kamp kadrosunda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.