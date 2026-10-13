Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Türkçe öğrenme sürecini Alman basınına anlattı. Nübel, dil öğrenmeye başladığını ve bu süreçte belirli bir rutin izlediğini ifade etti.

Kaleci, günlük programını şu sözlerle aktardı: "Antrenmana gidiyorum, kahvaltı yapıyorum ve ardından oturup tesislerde yaklaşık 20 dakika kadar Türkçe çalışıyorum."

'TRAFİK... ÇILGINLIK'

İstanbul'daki trafikten şikayetçi olan başarılı kaleci, "İstanbul'da trafik... Çılgınlık! İlk geldiğimde araba kullanıyordum. O zamanlar okullar tatildeydi, o nedenle sorun yoktu. Tatil bittiğinde trafiği gerçekten yaşıyorsunuz. Çok zor." ifadelerini kullandı.