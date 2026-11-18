Beşiktaş'ın devre arası sağ kanat transferi için gündemine Manchester United'dan Amad Diallo'yu aldığı iddia edildi. Sabah'ın aktardığı habere göre siyah-beyazlılar, bu bölge için özellikle İngiltere'de forma giyen oyuncuları izliyor.

Beşiktaş'ın Belçika ve Portekiz'den isimlerle de ilgilendiği, ancak transferde İngiltere'den gelecek habere göre hareket edeceği belirtildi.

RASHICA İLE AYRILIK PLANI

Haberde, siyah-beyazlıların devre arasında Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planladığı, Vaclav Cerny için gelecek teklifleri de değerlendireceği kaydedildi. İki oyuncunun da ayrılması durumunda ayrıca yerli bir kanat oyuncusu transfer edilmesinin planlandığı ifade edildi.

DIALLO BU SEZON 8 MAÇTA SÜRE ALDI

Manchester United'da bu sezon 8 maçta görev yapan 24 yaşındaki Amad Diallo'nun piyasa değeri 45 milyon euro olarak belirtiliyor. İngiliz ekibine Atalanta'dan transfer olan kanat oyuncusu, Rangers ve Sunderland'de de kiralık olarak forma giydi.