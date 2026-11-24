Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre mücadelede Danimarkalı Morten Krogh düdük çalacak. 26 Kasım Perşembe günü Batum Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ile Steffen Bramsen yapacak. Dördüncü hakem olarak Jacob Karlsen görev alacak. Karşılaşmanın video yardımcı hakemi (VAR) Jakob Kehlet olacak. Sandi Putros ise AVAR olarak görev yapacak.

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