Juventus, Brezilyalı yıldız Arthur Melo ile olan yollarını resmen ayırdı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği ve ona gelecek için başarılar dileyen "Gelecek için bol şans!" ifadesine yer verildi.

Bu gelişme, transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlı yönetim, orta saha hattına takviye yapmayı planlarken, Arthur Melo'nun adının öne çıkmıştı. Beşiktaş, önümüzdeki günlerde yıldız oyuncu için temaslarını sıklaştıracak.

Melo, 2020 yılında Barcelona'dan 80,6 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer edilmişti. İtalyan ekibinde geçirdiği ilk iki yılın ardından forma şansı bulmakta zorlanan oyuncu, sonraki süreçte Juventus, Fiorentina, Girona ve Grêmio'ya kiralık olarak gönderildi.

Melo, Juventus formasıyla toplamda 63 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol kaydederken, 1 asist de yaptı.