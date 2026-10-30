Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında karşılaşacağı Celtic'te Alistair Johnston sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım, 5 Kasım Perşembe gecesi karşı karşıya gelecek.
The Celtic Star'dan haberine göre, Hibernian karşılaşmasında sahalara dönen Johnston, arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı.
28 yaşındaki Kanadalı sağ bekin milli aranın ardından yeniden formasına kavuşması öngörülüyor. Johnston'ın yerine Colby Donovan'ın görev yapması bekleniyor.
Johnston, bu sezon üç maçta toplam 156 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.