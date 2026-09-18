Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji ile Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İmzalanan anlaşma doğrultusunda Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü, 2026-2027 sezonu boyunca “Bahçeşehir Koleji Tribünü” olarak anılacak. Anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadelerine yer verildi.