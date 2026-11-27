Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçının ardından Türkiye'ye dönüşü, Batum'da etkili olan yoğun rüzgara takıldı. Siyah-beyazlı kafileyi taşıyacak uçak kalkış yapamayınca kafile havalimanında beklemek zorunda kaldı.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentindeki tarafsız sahada karşılaşmış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten dönüş yolculuğuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, "Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgar nedeniyle uçağımız henüz kalkış gerçekleştirememiştir." ifadelerine yer verildi.
Kafilenin hava koşullarının uçuşa elverişli hale gelmesini beklediği, gelişmelerin kulübün resmi kanallarından paylaşılacağı belirtildi.