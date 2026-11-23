Beşiktaş'ın Konyaspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emmanuel Agbadou, kişisel sosyal medya hesabından kendisine yönelik olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

Fildişi Sahilli stoper, bazı yorumlardan utanç duyduğunu belirterek ebeveynlerin daha fazla saygıyı hak ettiğini ifade etti. Olumsuz yorum yapanların tutumlarıyla kendi ailelerini incittiğini savundu.

''APTALCA ŞEYLER YAZMADAN ÖNCE İKİ KEZ DÜŞÜNÜN''

Agbadou, paylaşımında, "Sporcularda gördüğümüz ve gerçekten arzulanan bir şeyler bırakan bazı yorumlar var. Şahsen utanıyorum çünkü ebeveynlerimiz bizden daha fazla onur hak ediyor, ancak bazılarınız internette yayınladığı kötü eğitimleriyle ebeveyninizi onursuz bırakıyor. Sokakta eğitildiğini öne sürüyor. İnternete aptalca bir şeyler yazmadan önce iki kez düşünün. Çocuklarını veya aileniz size bakıyor. Onları sen incittin, biz değil." ifadesini kullandı.