Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın transfer listesine girdi.

İngiliz gazeteci Gary Ward'ın haberine göre; Gol yollarında sorun yaşayan Tottenham, devre arasında hücum hattını güçlendirmek için Oh'u gündemine aldı.

To The Lane And Back'te yapılan değerlendirmede, Hyeon-gyu Oh'un hava toplarındaki hakimiyeti, hücumda yaptığı keskin presler ve ceza sahası içindeki soğukkanlı bitiriciliğiyle öne çıktığı vurgulandı. Ayrıca İngiliz futbolunun fiziksel taleplerine son derece uygun bir profil çizdiği ifade edildi.

Tottenham'ın eski kaptanı ve kulüp efsanesi Son Heung-min ile Oh arasındaki sağlam ilişkinin de İngiliz kulübünün ilgisini artırdığı belirtildi.

DE ZERBI FORVET İSTİYOR

Richarlison'un kadro dışı kalması, Mathys Tel ve Omar Marmoush'un kanatlarda görev alması nedeniyle santrfor yükü tamamen Dominic Solanke'nin omuzlarına bindi. Bu durum, Tottenham teknik direktörü De Zerbi'nin Ocak ayında forvet takviyesi isteğini güçlendirdi.

PREMIER LİG'DE SON SIRADA

Tottenham, 5 haftası geride kalan Premier Lig'de yalnızca 2 puan toplayarak son sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde oynadığı 5 maçta sadece 2 gol atabildi.

BEŞİKTAŞ SATIŞA SICAK BAKMIYOR

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon devre arasında 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Oh'u sezon ortasında satmaya sıcak bakmıyor. Ancak Tottenham'ın acil ihtiyacı ve bonservis konusunda bonkör davranması durumunda bu fikrin değişebileceği kaydedildi.

OH BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş formasıyla bu sezon 29 resmi maçta görev yapan Hyeon-gyu Oh, 9 gol ve 6 asistlik performansla 15 gole doğrudan katkı sağladı.