Beşiktaş, geçen sezonun ara transfer döneminde Beninli orta saha Junior Olaitan'ı Göztepe'den 5 milyon euro bedelle transfer etmişti. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve sezon sonunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

MENAJERDEN BEŞİKTAŞ'A BOMBA MESAJ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Olaitan'ın menajeri, siyah-beyazlı kulübe yolladığı mesajda ara transfer döneminde futbolcu için 30-35 milyon euroluk teklifler getirebileceğini iletti. Bu rakamlar, Süper Lig tarihinin en pahalı satış rekoru için kritik bir eşik oluşturuyor.

Beşiktaş yönetimi, Olaitan'ın performansından son derece memnun olduğunu belirtirken, gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi planlıyor. Kulüp, futbolcuyu kadroda tutma eğiliminde olsa da yüksek teklifler karşısında pazarlık masasına oturabilir.

Olaitan'ın transferinde Göztepe'nin hakları da devam ediyor. Tecrübeli orta sahanın bir sonraki satışından İzmir ekibinin yüzde 20'lik payı bulunuyor. Bu durum, olası bir transferde taraflar arasındaki finansal dağılımı doğrudan etkileyecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Junior Olaitan, 30 milyon euronun üzerinde bir bedelle transfer olması durumunda Süper Lig tarihinin en pahalı satışı olarak kayıtlara geçecek. Menajerden gelen bu mesaj, siyah-beyazlıların sezon sonu transfer stratejisini şekillendirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.