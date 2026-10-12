Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 15'e yükselten siyah-beyazlı ekip, ligde ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş, bu sezon taraftarı önünde oynadığı dördüncü karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ancak maçın ardından teknik bir detay, spor kamuoyunun gündemine oturdu. Yayıncı kuruluşun kullandığı bir kamera modelinin fotoğrafı dikkatleri çekti. Söz konusu kameranın 2006 yılında piyasaya sürüldüğü öne sürüldü.

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yaklaşık 20 yıllık bir teknolojiye ait olduğu belirtilen bu ekipmanın, Süper Lig yayınlarında kullanılması, görüntü kalitesi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Süper Lig yayınlarında görüntü kalitesine yönelik eleştiriler sürerken, eski model bir kameranın kullanılması teknik ekipmanların güncelliği konusunda soru işaretleri oluşturdu.