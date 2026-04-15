Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Cengiz Ünder, beklentileri karşılayamamasının ardından bu sezonun başında Beşiktaş'a kiralanmıştı.





Milli futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu Bilge Yenigül ile nişanlanırken, aile ortamında yapılan mütevazı nişan törenine Fenerbahçeli futbolcuların 'topal' dansı damga vurdu.



MERT HAKAN YANDAŞ DA GELDİ



Geçtiğimiz haftalarda cezaevinden tahliye edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra nişana bonservisi halihazırda Fenerbahçe'de bulunan İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun da katıldı.





Milli futbolcular, Ege yöresine ait 'Topal' şarkısı çalarken birlikte yaptıkları dans figürleriyle de sosyal medyada gündem oldu. Renkli görüntüler futbolseverler tarafından beğeniyle karşılandı.





