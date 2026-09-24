Güney Kore, hazırlık maçında Ekvador ile karşılaştı. Suwon Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Güney Kore 3-0 kazandı.
Güney Kore'nin gollerini 54. dakikada Hyeon-Gyu Oh, 58. dakikada Son Heung-Min ve 86. dakikada Lee Dong-Kyung attı.
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, Güney Kore'nin ilk 11'inde sahaya çıktı ve 54. dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Oh, 65. dakikada yerini Hwang Hee-Chan'a bıraktı.
Bu sonuçla Güney Kore'nin yeni teknik direktörü Robert Moreno, takımının başında çıktığı ilk maçını farklı kazandı.