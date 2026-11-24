Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan için İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın devrede olduğu iddia edildi. Transferfeed'in aktardığı habere göre İngiliz kulübü, Olaitan'ı ara transfer döneminde değil, sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş, Olaitan'ı 2025-26 sezonunun ara transfer döneminde Göztepe'den 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Bu sezonki performansıyla dikkat çeken futbolcunun transfer sürecini eski kulübü de yakından izliyor. Göztepe'nin, Olaitan'ın sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor. Beşiktaş, Olaitan'ın olası transferinde kulüp tarihinin bonservis rekorunu kırmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı kulübün mevcut rekoru, 26 milyon euro ile Gedson Fernandes'e ait.

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