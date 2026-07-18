Premier Beşiktaş. İngiltere şampiyonu Arsenal’dan Leandro Trossard’ı kadrosuna katan Kartal, Liverpool’dan ayrılan Mısırlı yıldız Mohamed Salah için de geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Salah’ın menajeri Ramy Abbas Issa ile bundan tam 5 gün önce masaya oturdu. Gizlilik içinde yürütülen ilk görüşmeden olumlu sonuçlar alındı. Salah artık Beşiktaşlı sayılır.

FORMA SATIŞI BİLE MASADA

Beşiktaş, Mısırlı oyuncuya yıllık 12 milyon Euro garanti ücret ve başarıya bağlı 2 milyon Euro bonus içeren dev bir teklif sundu. Salah cephesi, bu astronomik teklife yeşil ışık yaktı. Taraflar 1+1 yıllık kontrat üzerinde büyük oranda el sıkıştı. Sözleşmedeki imaj hakları kapsamında Salah’ın forma satışlarından elde edilecek gelir payı şu an detaylıca hesaplanıyor.

ADALI BU İŞE ODAKLANDI

Trossard’ın imza töreninde Salah tezahüratları üzerine yüzünde manidar bir tebessüm oluşan Başkan Serdal Adalı, kulübün tüm mali ve idari odağını tamamen bu transfere kilitlemiş durumda. Siyah-beyazlı kurmaylar, operasyonu en geç pazartesi gününe kadar resmiyete dökerek dünyayı ayağa kaldıracak imzayı attırmayı hedefliyor.