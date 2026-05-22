Beşiktaş'ın iki yıldız basketbolcusu Jonah Mathews ve Devon Dotson'ın geçen cuma Bodrum tatilleri sırasında markete olan borcunu ödemeden kaçtıklarına ilişkin iddialar gündem olmuştu.

Beşiktaş yönetimi, söz konusu iddiaları resmi mecralardan "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında, sporcularımız Jonah Mathews ve Devon Dotson ile ilgili olarak kulübümüzün ve sporcularımızın itibarını hedef alan ve tamamen mesnetsiz iddialar içeren bir haber yayınlanmıştır." ifadeleri ile yalanladı.

Sabah'ın iddialarına bir yenisi daha eklendi. Yine aynı mecrada yapılan habere göre haberin yayınlandığı gün sabah 11.00'de Jonah Mathews, dekont gönderip "Biz ödeme yaptık, haber yanlış" dedi. Ancak oyuncuların kendilerini aklamak için muhabire gönderdikleri dekontta akıllara durgunluk veren bir detayı unuttukları ortaya çıktı.

Mathews'ün ödemeyi haber yayınlandıktan sonra yaptığı ortaya çıktı. Ünlü basketbolcunun gönderdiği havale belgesinde ödeme tarihi olarak haberin çıktığı 21 Mayıs'ta, ödeme saati olarak da 10.16 görünüyordu. Haber yayınlandıktan yaklaşık 4 saat sonra ödemenin yapıldığı dekonta yansıdı.