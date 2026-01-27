Sezona Orkun Kökçü, Tammy Abraham, Vaclav Cerny ve Wilfried Ndidi gibi dünya pazarında ismi olan oyuncularla başlangıç yapmasına karşın sportif başarıdan uzak kalan Beşiktaş'ta ara transfer de adeta kabusa döndü. Demir Ege, Tammy Abraham, David Jurasek, Gabriel Paulista gibi isimlere devre arasında veda eden Siyah-Beyazlılar, transferde yaklaşık son bir haftaya girilirken henüz hiçbir takviye yapmadı.

EYÜPSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI

Daralan oyuncu havuzu ile yedekler dahil maç kadrosunu dahi doldurmakta zorlanan Kara Kartal'da bardağı taşıran son damla ise Eyüpspor deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Kayyum atanan ve ara transferde 9 oyuncusuyla yollarını ayıran Eyüp karşısında oynanan zayıf futbol ve yenilen 2 golün akabinde alınan beraberlik, taraftarı adeta çileden çıkardı.

"TRANSFERLER INSTAGRAM'DAN DM İLE YAPILIYOR"

Beklenmedik sonuçla öfkelenen camiayı çileden çıkaran açıklama ise Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme'den geldi. Maç sonu Sports Digitale canlı yayınında konuşan Dikme, Siyah-Beyazlıların transfer politikasıyla ilgili, "Instagram'da DM (Direkt Mesaj) üzerinden menajerlere ulaşmaya çalışıyorlar. Hangi futbol planlamasından, hangi profesyonellikten bahsediyoruz?" ifadelerini kullandı.

Bir transferin milyon eurolardan başladığı güncel futbol piyasasında işlerin bu denli amatörce ele alındığına dair ortaya atılan iddia, Beşiktaş taraftarının öfkesine adeta tüy dikti. Öte yandan deplasmandaki Siyah-Beyazlı taraftarlar, maçın sonlarına doğru tezahüratlarıyla yönetimi istifaya davet etti.