Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor… Siyah beyazlılar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Karşılaşma İstanbulspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle noktalandı.
Beşiktaş maçta iki oyuncusunun sakatlanmasıyla adeta şok yaşadı. Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.
Mücadelenin ikinci yarısında ise Rafa Silva sakatlık yaşadı. Maçın 64. dakikasında Portekizli yapılan sert müdahaleler sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Bu pozisyonun ardından siyah beyazlı taraftarlar sosyal medyadan İstanbulspor oyuncularına büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.
İŞTE RAFA SILVA'NIN SAKATLIĞINA SEBEP OLAN O POZİSYON: