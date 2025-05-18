Reklamları gören bazı Beşiktaşlı taraftarlar, billboardlara asılan afişleri yırttı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yankı bulurken, Beşiktaşlı futbolseverler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) çağrıda bulunarak reklamın kaldırılmasını talep etti.
Olayın devamında, bir grup kişinin reklam panosunu sprey boyayla boyadığı ve ardından panonun siyah poşetle kapatıldığı görüldü.
Bu anlara ait görüntüler, Beşiktaş taraftarlarının X platformundaki sayfalarında geniş yer buldu.
Konuyla ilgili İBB veya Dreame Technology’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.