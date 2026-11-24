Olay, 23 Kasım’da saat 14.30’da Levent Mahallesi Fulyalı Sokak’ta meydana geldi. İstanbul’da etkili olan lodosun devirdiği ağaç, üzerine düştüğü araçta hasara yol açtı.
İŞ MERKEZİNİN GİRİŞİNE KAÇTI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cep telefonuyla konuşarak yürüyen kişinin gürültüyü duyunca ağaca doğru baktığı görülüyor. Ağacın devrildiğini fark eden kişi, kaldırımdan iş merkezinin girişine doğru kaçarak saniyelerle kurtuluyor.
Kamera kayıtlarında ağacın devrilme anı ve araçta oluşan hasar da yer alıyor.