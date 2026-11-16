Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou'nun Konyaspor maçına yetişmesi bekleniyor. A Spor'un haberine göre, Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosundan tedbir amacıyla çıkarılan savunma oyuncusu, 22 Kasım'da saat 16.00'da oynanacak karşılaşmada forma giyebilecek.

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, uyluk ve diz bölgesinde rahatsızlık hisseden Agbadou'nun tedbiren kadrodan çıkarıldığını ve Beşiktaş'a dönmesine izin verildiğini duyurdu.

Agbadou için federasyondan yapılan açıklamada, ''Oyuncu, uyluk ve dizinde rahatsızlık hissediyor. Tıbbi ekibin yaptığı değerlendirmenin ardından, tedbir amaçlı ve oyuncunun yararı gözetilerek, kulübünde uygun tedaviye erişebilmesi için kadrodan ayrılmasına karar verildi. Bu nedenle Emmanuel Agbadou, 17 Kasım 2026 tarihinde Gambiya ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası elemeleri 4. tur maçında forma giyemeyecek." ifadeleri kullanıldı.