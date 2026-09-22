Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 27 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı sürecine ilişkin açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 27 Eylül Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylığı sürecine ilişkin Sayın Serdal Adalı, tek başkan adayı olarak gerekli imza sayısına ulaşmıştır" denildi. Açıklamada, Adalı'nın tüzük gereği başkan adaylık başvuru dilekçesi ve geçici yönetim kurulu listesini başkanlığa teslim ettiği belirtilerek, "Beşiktaş Divan Başkanlık Kurulu olarak, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyor, tüm genel kurul üyelerimizi toplantıya katılmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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