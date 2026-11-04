Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic ile oynayacakları maç öncesindeki basın toplantısında Orkun Kökçü kararını açıkladı. İtalyan teknik adam, Orkun'un karşılaşmaya yedek başlayacağını, oyuncuya süre vermeyi planladıklarını söyledi.

Son birkaç gündür Miretti ve Orkun'dan yoksun olduklarını belirten Italiano, iki oyuncunun pas kalitesini, son toplarını, oyun okumalarını ve şutlarını aradıklarını anlattı. Onlar olmadan da olumlu sonuçlar aldıklarını ifade eden Italiano, şöyle konuştu:

"Orkun yedekte olacak, süre almasını planlıyoruz. Yarın umarım planlarımız yolunda gider ve Orkun da işe dahil olur. Miretti'yi de kısa sürede bekliyoruz."

Italiano, Trossard'ın kendisini kanıtlamış, zeki ve oyunu iyi okuyan bir oyuncu olduğunu belirterek hem ortada hem de kanatlarda oynayabildiğini söyledi. Hücum oyuncularının tamamını oyuna dahil etmeye çalıştığını vurguladı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK MESAJI

Oyuncularla karşılıklı güvenin ve sisteme uyumun önemine değinen Italiano, pazar günü de maçları olması nedeniyle Celtic karşısında bazı değişiklikler yapacağını açıkladı. Oyuncuların kendilerini önemli hissetmeleri ve görev geldiğinde ne yapacaklarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Avrupa'da hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirten Italiano, şu ana kadarki tek yenilgilerini Zalgiris rövanşında aldıklarını hatırlattı. Avrupa maçlarında farklı bir konsantrasyon ve dikkat seviyesine sahip olduklarını ifade etti.

Celtic'in henüz puanı bulunmadığına dikkat çeken Italiano, rakibin stadyumu ve taraftarının etkisini de vurguladı. İtalyan teknik adam, "Güçlü oyunlarına karşı güçlü oynamalıyız, aynı motivasyonla oynamalıyız. Yarın işimiz gerçekten zor" dedi.

OH: "BELKİ AĞLAYABİLİRİM BİLE"

Basın toplantısında konuşan Hyeon-gyu Oh ise eski takımı Celtic'e karşı oynayacağı maç için heyecanlı olduğunu söyledi. Yaklaşık iki aydır bu karşılaşmayı beklediğini belirten Oh, "Yarın gol atarsam ne olacağını bilemiyorum. Belki ağlayabilirim bile" ifadelerini kullandı.

Celtic'e ilk geldiğinde İngilizce konuşamadığını, buna rağmen kendisini ailenin bir parçası olarak aralarına kattıklarını anlatan Oh, kulübü ikinci evi gibi gördüğünü söyledi. Karşılaşmanın gol atsa da atmasa da kendisi için özel olacağını belirten futbolcu, "Gol atarsam tabii ki mutlu olacağım, çünkü Beşiktaş'ın oyuncusuyum ve Beşiktaş için her şeyimi veriyorum" dedi.