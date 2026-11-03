Beşiktaş'ta Celtic deplasmanı öncesi gündem, Kasımpaşa karşısında yapılan hatalar. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, oyuncularına uyarılarda bulundu.
İtalyan teknik adam, futbolcularından Kasımpaşa beraberliğini geride bırakmalarını istedi. Oyuncularını Celtic karşılaşmasına motive etmeye çalışan Italiano, aynı hataların İskoçya deplasmanında tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.
BEŞİKTAŞ 7 PUANLA 8. SIRADA
Siyah-beyazlılar, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te İskoçya'daki Celtic Park'ta oynanacak Avrupa kupası mücadelesinden üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş, galibiyetle ilk 24 takım arasına kalma yolunda önemli bir adım atmak ve milli ara öncesinde moral bulmak istiyor.
Avrupa kupalarındaki lig aşamasında 7 puanla 8. sırada bulunan Beşiktaş'ın rakibi Celtic ise ilk üç karşılaşmasından puan çıkaramadı. İskoç temsilcisi 35. sırada yer alıyor.