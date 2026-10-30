Süper Lig’de pazar günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, deplasmandaki başarısız tabloyu değiştirmek için savunmaya öncelik verecek. Italiano, oyuncularından yardımlaşarak oynamalarını ve arkada boş alan bırakmamalarını istedi.

Siyah-beyazlılar, bu sezon evindeki beş maçın tamamını kazanarak 15 puan topladı. Ancak deplasmanda oynadığı dört karşılaşmada bir galibiyet ve üç mağlubiyetle yalnızca üç puan alabildi.

KASIMPAŞA’DA TABLO TERSİNE

Kasımpaşa ise iç sahada oynadığı dört maçta bir galibiyet ve üç beraberlikle altı puan topladı. Evinde henüz kaybetmeyen Kasımpaşa, deplasmandaki beş karşılaşmada üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle 10 puanı hanesine yazdırdı.

Pazar günkü karşılaşma, evinde daha fazla puan toplayan Beşiktaş ile deplasmanda daha başarılı sonuçlar alan Kasımpaşa’yı karşı karşıya getirecek.