Beşiktaş'ta üst üste yaşanan sakatlıklar, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha seçeneklerini azalttı. Kaptan Orkun Kökçü'nün ardından Fabio Miretti'nin de sakatlanmasıyla siyah-beyazlı takımın merkez orta sahasında sağlıklı dört futbolcu kaldı. Italiano'nun bu bölgedeki mevcut seçenekleri Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Yılmaz ve Junior Olaitan oldu. Orkun'un yokluğunda görev alması beklenen Miretti'nin de sakatlanması, teknik heyetin planlarını etkiledi. MIRETTI'NİN TEDAVİSİNE BAŞLANDI UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Miretti'nin sağlık durumuna ilişkin kulüpten açıklama yapıldı. İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi. Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun, yoğun maç takvimi öncesinde orta saha rotasyonunu mevcut dört oyuncuyla oluşturması bekleniyor.

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