Beşiktaş'ta Konyaspor deplasmanı öncesinde Fabio Miretti'nin durumu yakından takip ediliyor. Omuz sakatlığı bulunan İtalyan orta sahanın maç kadrosunda yer alıp alamayacağı henüz netleşmedi.

Milliyet'in haberine göre, Miretti'nin kendisini hazır hissetmesi ve kulüp doktorlarının onay vermesi halinde Konya kafilesine dahil edilebileceği belirtiliyor. Bu şartların oluşmaması durumunda ise oyuncu bir süre daha özel çalışmalarını sürdürecek.

Miretti, 22 Ekim'de Crystal Palace ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında omzundan sakatlanmıştı. Tedavi sürecinin ardından bireysel çalışmalarına devam eden oyuncunun Konyaspor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Siyah-beyazlı sağlık ekibi Miretti'nin fiziksel durumunu günlük olarak değerlendiriyor. Teknik heyet, maç kadrosuna ilişkin kararını son kontrollere göre verecek. Beşiktaş'ta Konyaspor deplasmanı öncesinde Emmanuel Agbadou'nun durumu da izleniyor.