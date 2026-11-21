Beşiktaş'ta Junior Olaitan için kısa vadede kadroyu koruma, uzun vadede ise satış rekoru hedefi öne çıkıyor. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı yönetim, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde iddiasını sürdüren takımın önemli parçalarından biri olarak görülen Olaitan'ın, özellikle İngiliz kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi. Beninli futbolcuya ocak ayında teklif gelme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

AVRUPALI GÖZLEMCİLER DERBİDE İZLEYECEK

Habere göre bazı Avrupa kulüplerinin gözlemcileri, gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide Olaitan'ı tribünden takip edecek.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan Olaitan, 3 gol ve 7 asist üretti. Toplam 10 gole doğrudan katkı sağlayan orta saha oyuncusu, iki maçta bir skor katkısı ortalamasına ulaştı.

Beşiktaş'ın uzun vadeli planında ise Olaitan'ın çıkışını sürdürmesi halinde kulübün satış rekorunu kıracak bir bonservis geliri elde etmek bulunuyor.

Siyah-beyazlılar, tarihindeki en yüksek bonservis gelirini Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya 26 milyon euroya transferinden elde etmişti.