Beşiktaş'ta milli maçlar arasında sakatlanan Orkun Kökçü'nün durumu yakından takip ediliyor. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Orkun Kökçü, A Milli Takım'ın İtalya ile oynadığı karşılaşmada ayak başparmağındaki ağrısına rağmen forma giydi. Maçın ardından ağrıları artan 25 yaşındaki futbolcu, milli takım kadrosundan çıkarıldı. KOCAELİSPOR MAÇINA YETİŞMESİ BEKLENİYOR Ayak başparmağında çatlak tespit edilen Orkun'un tedavisine Beşiktaş'ta devam ediliyor. Kısa süre içinde takımla çalışmalara başlayacak olan milli futbolcunun, 11 Ekim'de Süper Lig'de oynanacak Kocaelispor maçına yetişmesi hedefleniyor. 12 MAÇTA 8 GOLE KATKI SAĞLADI Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Marsilya ve Amedspor maçlarında da ağrılarına rağmen sahaya çıkan milli futbolcu, sakatlığına rağmen takımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

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