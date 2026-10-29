Beşiktaş'ta tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün sahalara dönüşü için hedef, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic karşılaşması. Sakatlığı nedeniyle son üç resmi maçta forma giyemeyen 25 yaşındaki futbolcunun dönüş tarihi ise henüz netleşmedi.

Hürriyet Spor'un haberine göre, Orkun'un Kasımpaşa maçında forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor. Milli futbolcunun en iyi ihtimalle Celtic mücadelesinin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

SAĞLIK HEYETİ TAM İYİLEŞMEYİ BEKLİYOR

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoğun bir fikstürden geçen Beşiktaş'ta Orkun'un bir an önce takıma katılması amaçlanıyor. Ancak sağlık heyeti, sakatlığın tekrarlamaması için futbolcunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmesine sıcak bakmıyor ve sezonun geri kalanı için risk almak istemiyor.

Teknik direktör Vincenzo Italiano da kaptanın dönüşü konusunda sağlık heyetinden gelecek rapora göre hareket edecek.