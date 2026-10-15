UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile Beşiktaş, Sinsheim kentindeki SNP Arena’da karşılaştı.
İlk yarının son bölümlerinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlık geçirdi. Milli futbolcu tedavisinin ardından sahaya geri dönse de ikinci yarıda oyundan alındı. Kökçü, ikinci yarının başında yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Başarılı oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak..