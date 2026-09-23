Beşiktaş, ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını şekillendirmeye başladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç ve potansiyelli oyunculara yönelirken, Bundesliga ekiplerinden Augsburg'da forma giyen Mert Kömür'ü transfer listesine aldı. Alman basınından FussballDaten'in haberine göre, Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Augsburg'un, Avrupa'nın farklı takımlarının da takip ettiği Mert Kömür için yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. BONSERVİS BEDELİ DÜŞEBİLİR Haberde, Augsburg'un pazarlık sürecinde bonservis talebini aşağı çekebileceği öne sürüldü. Alman kulübünün, performansa bağlı bonusların ve sonraki satıştan pay maddesinin yer aldığı tekliflere daha esnek yaklaşabileceği ifade edildi. Augsburg altyapısında yetişen Mert Kömür, orta sahadaki teknik becerisi ve hücuma katkılarıyla dikkat çekiyor. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 4 resmi maçta toplam 108 dakika süre aldı.

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