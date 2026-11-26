İstanbul Beşiktaş’ta bir inşaat firmasının otoparkında park halindeki otomobilde Yılmaz Aydemir (62), göğsünden silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, 2 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Akat Mahallesi’nde meydana geldi. Otoparktaki otomobilde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aydemir’i 41 RE 217 plakalı otomobilin sürücü koltuğunda buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Aydemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. ELİNDE UZUN NAMLULU SİLAH BULUNDU Polis, Aydemir’in elinde uzun namlulu silah olduğunu belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aydemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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