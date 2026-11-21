Beşiktaş'ın ara transfer döneminde sağ kanadı Johan Bakayoko ile güçlendirmeyi hedeflediği öne sürüldü. SporArena'nın haberine göre futbol direktörü Önder Özen, Leipzig forması giyen 23 yaşındaki oyuncunun transferini görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek.

Özen'in Alman kulübünün yetkilileriyle yüz yüze yapacağı görüşmelerde kiralama şartlarını değerlendirmesi bekleniyor. Haberde, düzenli forma şansı bulamayan Bakayoko'nun kiralanmasına Leipzig'in de sıcak baktığı ifade edildi.

RASHICA VE CERNY İLE AYRILIK PLANI

Transferde önceliğini merkez orta sahaya veren Beşiktaş'ın sağ kanatta da değişime hazırlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların devre arasında Milot Rashica ve Vaclav Cerny ile yollarını ayırmayı planladığı, bu nedenle bölgeye yeni bir oyuncu almak istediği aktarıldı.

Bakayoko'nun transfer edilmesi halinde, sol kanattaki Leandro Trossard ile birlikte Beşiktaş'ın iki kanadında da Belçikalı futbolcular görev yapabilecek.

BU SEZON 149 DAKİKA OYNADI

Geçen sezon başında PSV'den 18 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Bakayoko, bu sezon yalnızca 4 maçta 149 dakika süre alabildi. Alman ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Haberde Leipzig'in yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 100 milyon Euro'luk oyuncu satışı yapmak zorunda olduğu da iddia edildi. Bu durumun gerçekleşmesi halinde Alman kulübünün, Bakayoko dahil birçok oyuncusunu devre arasında satabileceği öne sürüldü.