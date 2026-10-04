Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçime, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tek aday olarak girdi.
SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM LİSTESİ
Mevcut başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer ve Arslan Küçükemre.
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin.
SANDIKLAR KAPANDI: OY VERME İŞLEMİ BİTTİ
Beşiktaş'ta seçimde aidatını yatıran 39 bin 500 üye oy kullanma hakkına sahip. Üyeler 20 sandıkta oy kullandı.
Adalı'nın tek aday olarak girdiği seçimde 3 bin 925 oy kullanıldı.
Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi, ardından oy sayma işlemine geçildi.
SANDIK SONUÇLARI
2 NUMARALI SANDIK SONUCU
Kullanılan 151 oy
Serdal Adalı: 144 oy
3 oy geçersiz
4 oy boş
6 NUMARALI SANDIK
Kullanılan 138 oy
Serdal Adalı: 137 oy
1 oy geçersiz
1 NUMARALI SANDIK
Kullanılan oy 128
Serdal Adalı: 126 oy
Geçersiz oy 2
4 NUMARALI SANDIK
Kullanılan 156 oy
Serdal Adalı: 143
12 boş oy
1 oy geçersiz
5 NUMARALI SANDIK
Kullanılan oy 147
Serdal Adalı: 145
Boş oy 2
3 NUMARALI SANDIK
Kullanılan oy: 177
Serdal Adalı: 176 oy
Geçersiz oy: 1
7 NUMARALI SANDIK
Kullanılan Oy: 157
Serdal Adalı: 151
Boş Oy: 6
8 NUMARALI SANDIK
Serdal Adalı: 198
Geçersiz Oy: 1
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