Beşiktaş’ta Dusan Vlahovic’in her geçen gün artan performansıyla geri planda kalan Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, Spartak Moskova ile yakın temasta. Rus ekibi, ocak ayında kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi’nin, 2029’a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki golcüyü kolay kolay bırakmaya niyeti yok.

EN AZ 30 MİLYON EURO

Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekiplerinin de takibinde olan Oh için 30 milyon euro ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak ve bunun için de resmi teklif bekleniyor. Siyah-Beyazlılar 2025 yazında Gedson Fernandes'i Spartak Moskova'ya 26 milyon euroya satmıştı.

PERFORMANSI

Golcü oyuncu geçen sezon devre arasında Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euroya transfer edilen Oh, 16 maçta 8 gol - 4 asist üretmişti.