Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların bu gövde gösterisi Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard'ın sakatlanmasıyla gölgelendi. Karşılaşmanın 71. dakikasında ikili mücadeye giren Belçikalı yıldız, rakibinin sert müdahalesiyle yere yığıldı.

Trossard, sakatlığının ardından oyundan çıkarıldı ve yerine Rashica sahaya sürüldü. Maç sırasında Belçikalı oyuncunun sol ayak bileğinde problem yaşandığı, yedek kulübesinde buz tedavisi yapıldığı gözlemlendi.