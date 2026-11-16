Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde Vaclav Cerny'nin de ayrılabilecek oyuncular arasında yer aldığı belirtildi. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu için cazip bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebilir.

Cerny, 19 maçta 4 gol ve 2 asist üretmesine rağmen teknik heyetin beklentilerini tam olarak karşılayamadı. Oyuncunun ayrılığı, uygun koşulların oluşmasına bağlı.

YABANCI TAKVİYESİ İÇİN KONTENJAN AÇILACAK

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren, UEFA Avrupa Ligi'nde de üst turları hedefleyen Beşiktaş, ara transferde kadrosunu en az iki yabancı oyuncuyla güçlendirmeyi planlıyor. Ancak kadroda 14 yabancı bulunması ve kontenjanın dolu olması nedeniyle en az iki isimle yolların ayrılması gerekiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Milot Rashica, kesin olarak gözden çıkarılan isimlerden biri. Wilfred Ndidi ve Tiago Djalo ile de yollar ayrılabilir. Cerny'nin olası satışı ise gelecek teklifin cazibesine bağlı olacak.

6 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Sezon başında eski kulübü Rangers'tan gelen teklifi reddeden Cerny'nin güncel piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon euro olduğu aktarıldı.

Beşiktaş, Çek futbolcuyu geçen sezon Wolfsburg'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmiş ve oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.