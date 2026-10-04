Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da tek aday olarak katıldığı seçimde Beşiktaş Başkanı seçilen Serdal Adalı, siyah-beyazlı taraftarı sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Genel kurulda yaptığı konuşmada transfer, mali projeler ve sponsorluk çalışmaları hakkında önemli mesajlar veren Adalı, "Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız" dedi.

Adalı, genel kurul üyelerine teşekkür ederek, Beşiktaş'ın yeni dönemde hem sportif hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yapıya kavuşacağını söyledi. Yönetim olarak kendilerine güvenen camiaya karşı sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ı hak ettiği noktaya taşıyacağız" ifadesini kullandı.

DİKİLİTAŞ PROJESİ VURGUSU

Beşiktaş'ın mali yapısını güçlendirecek projelerden Dikilitaş Projesi'ne de değinen Adalı, projenin kulüp tarihindeki en büyük gelir kalemlerinden biri olacağını ifade etti. Projeden elde edilecek gelirin bir kısmının yeni gayrimenkul yatırımlarına aktarılacağını belirten Adalı, sponsorluk anlaşmaları ve maç günü gelirlerindeki artışla birlikte kulübün mali dengesinin güçleneceğini söyledi.

SPONSORLUK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adalı, basketbol takımına yönelik sponsorluk görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Kulübün menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini vurgulayan Adalı, forma sırt sponsorluğu konusunda da çalışmaların sürdüğünü belirtti. İlgili şirketin TMSF yönetimine geçmesinin ardından yeni görüşmelerin yapılacağını ifade eden Adalı, sürecin kısa sürede netleşmesini beklediklerini söyledi.

TRANSFER ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Transfer harcamalarına yönelik eleştirilere de yanıt veren Serdal Adalı, Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı oyuncuların kulübün hedeflerine uygun şekilde seçildiğini belirtti. Yeni transferlerin kalitesinin beklentileri karşılayacak düzeyde olduğunu ifade eden Adalı, ayrıca ayrılan oyunculardan da önemli gelir elde edileceğini söyledi.

"ÜZERİNE PARA VERİP OYUNCU GÖNDERME DÖNEMİ BİTTİ"

Adalı, ezeli rakiplere de göndermede bulundu. Beşiktaş'ın geçmişte bazı transferlerde zorlandığını kabul eden Adalı, "Üzerine para verip oyuncu gönderme dönemi bitti" dedi.

Ezeli rakiplerin bazı oyunculara ödediği paralarla takımlarını kurduğunu ifade eden Adalı, üç büyük kulübün oyuncu kontratlarına bakıldığında Beşiktaş'ın yönetiminin başarılı bir mali politika izlediğinin görüleceğini söyledi.

TARAFTARA STADYUM MÜJDESİ

Beşiktaş Başkanı Adalı, kulübün ticari gelirlerini artırmak için Kartal Yuvası mağazalarında iyileştirmeler yapılacağını da açıkladı. Satış rakamlarını artırmayı hedeflediklerini belirten Adalı, ayrıca Tüpraş Stadyumu'nun tribün kapasitesini kasım ayında 46 bine çıkarmayı planladıklarını duyurdu.